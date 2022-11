İsrail sazanı ile mücadele: 3 yılda 860 ton istilacı balık yakalanacak

Samsun’da “İsrail Sazanı ile Mücadele Projesi” çerçevesinde ağ dağıtımı gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde 3 yılda 860 ton İsrail sazanının yakalanması hedefleniyor.

İç sularda büyük tehlike oluşturan ve İsrail sazanı olarak bilinen balık türü ile mücadele amacıyla ilk defa “Samsun İsrail Sazanı ile Mücadele Projesi” hazırlandı ve DOKAP İdaresi tarafından desteklenerek hayata geçirildi. Proje ile söz konusu istilacı türün göllerdeki varlığının azaltılması ve baskın durumdan çıkarılması, bölge balıkçılarına ek gelir sağlanması ve yem endüstrisi için alternatif bir kaynak olarak kullanılmasına teşvik edilmesi amaçlandı. Bu kapsamda düzenlenen program ile balıkçılara ağ dağıtıldı.

“Samsun balık avında 1. sırada”

Samsun’un balık avcılığı ve yetiştirilmesinde önemli bir konuma sahip olduğunu ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Samsun, gerek deniz ve gerekse baraj gölleri, lagün gölleri ve akarsuların fazla olması sebebiyle iç su balıkçılık potansiyeli bakımından Türkiye’nin en önemli illerinden biridir. İlimizde 114’ü iç sularda olmak üzere 620 balıkçı gemisi mevcut olup, su ürünleri bakımından 43 bin ton avcılık ve 11 bin ton yetiştiricilik ile toplamda 54 bin ton su ürünleri ile Türkiye de önemli bir paya sahip olmakla birlikte; avcılıkta 1’inci ve yetiştiricilikte 5’inci sırada yer almaktadır” dedi.

“3 yılda 860 ton İsrail sazanı yakalanacak”

Proje kapsamında 1200 adet ağın dağıtılacağını açıklayan Sağlam, “Bu kadar önemli balıkçılık potansiyeli olan ilimiz sularında tehlike oluşturan ve İsrail sazanı olarak bilinen balık türü ile mücadele amacıyla hazırlanan Samsun İsrail Sazanı ile Mücadele Projesi DOKAP İdaresi tarafından desteklenerek imzalanan ortak protokol ile hayata geçirilmiştir. Projenin uygulama sahası olan Vezirköprü Altınkaya Baraj Gölü 2’nci avlak bölgesinde faaliyet gösteren Vezirköprü Çeltek Kıratbükü, Saray ve Çevre Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi’ne üye 5 balıkçıya yılda 3 kez 2 adet (36 ve 40 mm göz açıklığına sahip iki ağ) fanyalı uzatma ağı, Bafra ve 19 Mayıs’ta Balık Gölleri Lagün Kompleksinde faaliyet gösteren kooperatiflere (Yörükler, Doğanca ve Sarıköy Su Ürünleri Kooperatifleri) üye 20 balıkçıya her yıl 20’şer adet boğazlı pinter ağları temini öngörülmüştür. Projede görevli balıkçıların can güvenlikleri için 25 adet sintine suyu boşaltma pompası ve 50 adet can yeleği projelendirilmiş ve dağıtımı sağlanmıştır. Ayrıca avlanan İsrail sazanlarının bozulmadan muhafaza edilmesi amacıyla biri Yörükler Su Ürünleri Kooperatifine, diğeri ise Vezirköprü Çeltek Su ürünleri Kooperatifine olmak üzere toplamda 2 adet soğuk hava depoları temin edilmiştir. Ağların temini sürecinde döviz artışı kaynaklı fiyat yükselişi nedeni ile öngörülen 1200 adet pinter ağının tamamı alınamamış olup, bütçenin yettiği miktar olarak bin adet pinter ağı temini yapılmıştır. Projenin toplam bütçesi 918 bin 500 TL olup; soğuk hava depoları için 398 bin 840 TL, fanyalı ağ malzemeleri, can yeleği ve sintine pompasına toplam 48 bin 675 TL, 800 adet çift taraflı pinter ağı ve 80 adet fanyalı ağ için 397 bin 440 TL yüklenici firmaya ödeme yapılmıştır. Geriye kalan 200 adet çift taraflı pinter ağının (68 bin 40 TL) ödeme işlemleri devam etmektedir. Projenin uygulama süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve bu 3 yıl içinde avlanabilecek istilacı türün miktarı; 25 adet tekne için yıllık yaklaşık olarak 290 ton olup, 3 yılın sonunda ise 860 ton istilacı tür avlanmış olacaktır” diye konuştu.

19 Mayıs’ta gerçekleşen törene ayrıca DOKAP Başkan Yardımcısı Şeref Demir, 19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş, 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürü Galip Baykal, su ürünleri kooperatif başkanları, şube müdürleri, ilgili personel ve üreticiler katıldı.