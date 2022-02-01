Isparta’ya sağanak yağış uyarısı

Isparta’da bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur yağışı olacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Isparta için bu akşam saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli yağmur yağışı olacağı uyarısı yapıldı. Açıklamada yağışın bu akşam başlayıp Perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi. İl genelinde yüksek kesimlerin başta olmak üzere yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını, buzlanma ve don olayı ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.