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Isparta’da soğuktan donmak üzere olan büyük ak balıkçılı kurtarıldı

Isparta’nın Uluborlu ilçesinde yol kenarında donmak üzereyken bulunan büyük ak balıkçıl kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Çevre 22.01.2022, 15:30
Isparta’da soğuktan donmak üzere olan büyük ak balıkçılı kurtarıldı

Isparta’nın Uluborlu ilçesinde yol kenarında donmak üzereyken bulunan büyük ak balıkçıl kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Uluborlu ilçesinden Isparta merkeze seyir eden Nuri Dinç ve oğlu, yol kenarında hareketsiz yatan büyük ak balıkçılı fark etti. Yanına gittiğinde kuşun donmak üzere olduğunu gören Nuri Dinç, kuşu kucaklayarak otomobiline bindirdi. Büyük ak balıkçılı bir gün evinde misafir eden Dinç ailesi, ertesi gün Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne giderek kuşu teslim etti.

Tilki soğuktan donmak üzere olan büyük ak balıkçılı yemek için pusuya yatmış

Akşam saatlerinde Uluborlu ilçesinden Isparta’daki evlerine dönmek üzereyken soğuktan donmak üzere olan büyük ak balıkçılı gördüklerini anlatan Nuri Dinç, “Oğlumla beraber akşam saatlerinde Uluborlu ilçesinden gelirken kar yağışı sırasında yol kenarında tam donmak üzereyken şans eseri fark ettik. Otomobilden inip hemen büyük ak balıkçılı almaya gittik, 10 metre ileride de tilki pusuya yatmış bekliyordu. Büyük ak balıkçılı fark etmeseydik tilki orada hemen yiyecekti. Büyük ak balıkçılı bir gün evimizde misafir ettikten sonra bugün milli parkalara getirip teslim ettik” dedi.

“Çok canayakın bir hayvan”

Evde bir gün de olsa büyük ak balıkçılı beslediği için mutlu olduğunu anlatan Ramazan Dinç ise, “Akşam saatlerinde babamla beraber Uluborlu’dan gelirken yolun kenarında donmak üzereyken bulduk. Yanımızda bir gece misafir ettik, şimdi de milli parklara teslim edeceğiz. İlk kez evimizde büyük ak balıkçıl beslediğimiz için şaşkınız. Çok güzel oldu, çok canayakın bir hayvan” ifadelerini kullandı.

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