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Isparta’da ömrü tükenen lastikler geri dönüşümle tekrardan doğaya kazandırılacak

Isparta Belediyesi tarafından, yeni sanayi sitesinde bulunan ve ömürleri tükenen lastikler belediye ekiplerince tek tek toplandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince toplanan lastikler geri dönüşüme kazandırılacak.

Çevre 27.09.2021, 13:46
Isparta’da ömrü tükenen lastikler geri dönüşümle tekrardan doğaya kazandırılacak

Isparta Belediyesi tarafından, yeni sanayi sitesinde bulunan ve ömürleri tükenen lastikler belediye ekiplerince tek tek toplandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince toplanan lastikler geri dönüşüme kazandırılacak.

Isparta çevresinde kötü bir görünüm oluşturan lastik yığınları hem esnafların talebi hem de Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla lastik yığını kaldırıldı. Yeni Sanayi Sitesi’nde ömrü tükenen lastikler, sanayi içindeki bir alana toplandı. Lastikleri bırakan kişilerce zamanla adeta lastiklerden bir dağ oluştu. Kötü görüntü ve sağlık açısından riski olan lastikler Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kaldırıldı. İş makinesi ve ekiplerce toplanan lastikler, araçlara konularak belediye tarafından belirlenen bir alanda depolandı.

Öte yandan, toplanan lastikler kauçuk fabrikalarına gönderilerek yeniden geri dönüşüme kazandırılacak.

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