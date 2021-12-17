Isparta’da kuvvetli kar yağışı uyarısı

Isparta’da yarın akşam saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Isparta için yarın akşam saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli kar yağışı olacağı uyarısı yapıldı. Açıklamada Kar yağışının Pazar öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtilerek Antalya-Isparta yolunun yüksek kesimleri başta olmak üzere kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.