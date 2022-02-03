Isparta’da kar yağışına dayanamayan ağaçlar araçların üzerine devrildi

Isparta’da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde etkili olurken, kar birikintisine dayanamayan ağaçlar devrildi. Park halindeki araçların camını kırarak içeriye girdi.

Isparta’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde tipi şeklinde devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu yerlerde kar kalınlığı 20 santimetrenin üzerine çıktı. Kar sebebiyle sürücüler güzergahta güçlükle ilerlerken Isparta belediyesine bağlı kar küreme ve tuzlama araçları çalışmalarını sürdürerek yolların kapanmasını engelliyor.

Yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan ağaçların bir kısmı üzerindeki kar birikintisi sebebiyle araçların üzerine devrildi. Camları kırarak araçların içerisine girdi. Yolun zaman zaman kapanmasına neden olan devrilen ağaçlar ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı.