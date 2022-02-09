Isparta’da kar tedirginliği

Isparta’da enerji hatlarına hasar vererek elektrik kesintilerine neden olan kar yağışı dün akşam yeniden etkili oldu.

3 Şubat sabahı başlayıp 11 saat kesintisiz yağan kar yağışı şehri adeta felç etmişti. Dün akşam saatlerinde kar yağışının tekrar başlaması vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Dün akşam başlayan kar yağışıyla ilgili konuşan bir vatandaş, "Son zamanların en etkili kar yağışları oluyor. Ben uzun süredir böyle kar yağışı görmedim. Belki bu yağış korona virüsü ve hastalıkları öldürür. Biraz tedirgin olduk" dedi.

Kuryelik yaptığını ve kar yağışı nedeniyle çalışamadığını belirten bir vatandaş ise, "Tedirginliğimiz trafik akışı olmaması. Ben motosiklet kullanıyorum. Trafiğe çıkamıyorum, işimi engelledi. Bu sürede çalışamadığımdan dolayı faturalarımı ödeyemiyorum’’ diye konuştu.