Isparta’da etkili yağış sonrası rögar kapakları taştı

Isparta’da dün etkili olan sağanak yağış sonrasında kent merkezi yağmur suları sele dönüştü. Aniden yollarda meydana gelen sel suları vatandaşlara zor anlar yaşattı. Rögar kapakları taştı. Yağmur sonrası etkili olan fırtına ağacı devirerek elektrik panosunu yerinden çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, trafiğin yoğun olduğu Özkanlar kavşağında etkili oldu, trafik akışını güçleştirdi.

Kavşakta aniden bastıran sağanak yağış sonrasında biriken sular, sokaklarda sele dönüştü, rögar kapakları taştı. Yağmur sonrası etkili olan fırtına, sel suları ile birleşince Gülistan Mahallesinde bir ağaç köklerinden devrilerek elektrik panosunu yerinen çıkardı. Mahallede elektrikler kesildi. Durumun haber verilmesiyle birlikte bölgeye, Elektrik dağıtım şirketi ekipleri, fen işleri, su kanalizasyon ekipleri ile kepçe sevk edildi. Devrilen ağaç, kesilerek yoldan kaldırıldı.

Bölgede yağış sonrasında biriken sular, bazı yollarda da trafiği güçleştirdi.