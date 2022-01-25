Isparta’da etkili olan kar yağışı yolları trafiğe kapattı

Isparta’da etkili olan kar yağışı sebebiyle Uluborlu ilçe yolunu trafiğe kapatıldı. Isparta Valiliği “ Lütfen bu güzergahları kullanmayalım açıklaması yaptı.

Isparta genelinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde etkisi artıran kar yağışı yer yer 20 santimetreyi geçti. Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada “ Kıymetli hemşerilerimiz Keçiborlu-Uluborlu, güzergahımız siz değerli hemşerilerimizin güvenliği dikkate alınarak geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Bu güzergahlarda lütfen trafiğe çıkmayalım!” uyarısı yapıldı.