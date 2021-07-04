Isparta’da doğal mor stüdyolarda şölen başladı

Isparta’da ‘Lavanta kokulu köy’ olarak bilinen Keçiborlu ilçesinin Kuyucak köyünde lavanta tarlaları mor renge bürünerek, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Köy muhtarı Gürol Yılmaz, geçen yıl pandemiye rağmen 400 bin ziyaretçi ağırladıklarını belirterek, bu yılki hedeflerinin 1 milyonu geçmek olduğunu söyledi.

Türkiye’ye adını ‘Lavanta kokulu köy’ olarak duyuran Kuyucak köyünde tarlaların rengi mora dönerken, sokaklarda da tatlı telaş başladı. Her sene olduğu gibi binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan köy, normalleşme takviminin başladığı 1 Temmuz’un ardından ilk hafta sonunu hareketli geçirdi. Lavanta bahçelerine gelen ziyaretçiler, doğal stüdyolarda bol bol fotoğraf çektirerek, lavantalı üretilen yöresel ürünlerden alışveriş yaptı. Tur operatörlerinin de rotasına aldığı Kuyucak köyü, bu sezonda 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekliyor.

Kuyucak köyünde lavanta sezonunun 11 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek lavanta şenliğiyle açılması planlanıyor.

“İlk gün bin 600 araç geldi”

Kuyucak Köy Muhtarı Gürol Yılmaz, Türkiye’nin 1 Temmuz itibariyle normalleşmeye döndüğünü belirterek, lavanta bahçelerine turistlerin gelmeye başladığını söyledi. Hafta sonunun ilk gününde jandarmadan alınan verilere göre bin 600 aracın köye giriş yaptığını belirten Yılmaz, “Hesabımıza göre 7 bin-7 bin 500 kişi misafirimiz vardı. Lavantaya dair her şeyimiz var. Yeme içme yerlerimiz, satış yerlerimiz var. Herkesi köyümüze bekliyoruz. Köyümüzde korona olmadı. Biz bunu lavantaya bağlıyoruz” dedi.

“Bu sene 1 milyonun üzerinde hedefimiz var”

Pandemiye rağmen geçen yıl 400 bin ziyaretçi ağırladıklarına değinen Yılmaz, “Bu sene 1 milyonun üzerinde hedefimiz var, 1 milyonu rahat geçeriz. Şu anda mor rengin en hakim olduğu günleri yaşıyoruz. Bu mor renk 20 gün daha sürecek ve daha sonra bu renk griye dönüşmeye başlayacak. 20 gün içinde bu mor rengi herkes görebilir, buyursun gelsinler” diye konuştu.

“Pandemiden sonra yoğun ilgi var”

Köyde lavanta bahçesi işletmeciliği yapan Musa Avcı, gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını söyledi. Avcı, “Sezon açıldı, şu anda pandemiden sonra ilgi yoğun. Turlarımız yoğun olarak gelmeye devam ediyor. Biz de elimizden geldiğince konuklarımızı ağırlamaya çalışıyoruz” dedi.

“Huzurlu ve doğası çok güzel”

Aydın’dan ailesiyle birlikte lavanta bahçelerini gezmeye gelen Ecenaz Tellioğlu, Kuyucak’a ikinci kez geldiğini ve çok beğendiğini söyledi. Tellioğlu, “Çok güzel bir yer. Huzurlu ve doğası çok güzel” dedi.

“Herkesin görmesi gereken bir yer”

Eşiyle birlikte görev yaptığı Van’dan Kuyucak’a lavanta bahçesini ziyarete gelen Fatih Deniz de ilk kez geldiğini belirtti. Bölgenin müthiş bir doğaya sahip olduğunu ifade eden Deniz, “Konyalıyım. Konya da yeşillik sayılır ama gölden dolayı sanırım buralarda da bayağı bir yeşillik var. Lavanta tarlaları ayrıca hoşumuza gitti. Bence herkesin görmesi gereken bir yer burası. Herkese lavanta tarlalarını görmeyi tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.