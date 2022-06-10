Isparta’da 500 kilogram canlı kerevit ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alınan ihbar üzerine saat 08.30’da Konya istikametinden Eğirdir’e seyir halinde olan aracı hayvanat bahçesi önünden takip etti. Araç, Babasultan Kavşağı’nda durduruldu. Araç içerisinde 500 kilogram canlı kerevit ele geçirildi.

Yasak zamanda menşei belgesiz, 32 kasa içerisinde toplam 500 kilogram canlı kerevit, Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Eğirdir Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri ile birlikte Eğirdir Limanı’na götürülerek göle salındı. Yasak zamanda menşei belgesiz kerevit nakli yaptığı tespit edilen şahıslara 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun 25. maddesi hükümlerine göre idari para cezası uygulandı.