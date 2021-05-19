Isparta’da 2021 sulama sezonu başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün yaptığı yatırımlarla Isparta’da toplam 260 bin dekar tarım arazisinde bu sezon sulu tarıma geçiliyor. İldeki sulu tarım ile ülke ekonomisine 390 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün ülkenin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması maksadıyla projeler üreten Türkiye’nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Bilindiği üzere 2021 yılı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından ’Su ve Sulamada Hamle Yılı’ olarak ilan edildi. Bu sebeple 2021 yılı sulama yatırımlarımızda hamle yılı olacaktır. Bu kapsamda bölgesel kalkınma projeleri olan GAP, KOP, DAP ve DOKAP başta olmak üzere özellikle sulama yatırımlarımızı hızlandırarak, verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükseltmekte” dedi.

Isparta’da 260 bin dekar alandaki sulu tarımla ekonomiye 390 milyon lira katkı sağlanacak

Yıldız, Isparta’da toplam 260 bin dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım sayesinde 2021 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 390 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. Su tasarrufunu önemsediklerini belirten Yıldız, “Bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.