Isparta beyaza büründü

ISPARTA(İHA)Ispartalılar güne beyaz örtü ile uyandı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkili oldu. Kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Isparta’nın seyir terası olan Kirazlıdere de ışıklandırmalar ve ağaç dallarındaki kar salkımları renkli görüntülere sahne oldu. Bazı vatandaşlar ise karla birlikte gönüllerince eğlendi.

Isparta’da kar yağışı etkili olması sonrası kentin tamamı beyaza büründü. Kent merkezinde Belediye, köylerde Özel İdare ve karayollarında ise Karayolları Şefliği yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Aşırı kar yağışı nedeniyle zaman zaman sürücüler zor anlar yaşıyor. Sürücülere ise Isparta Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri araçların yolda kalmaması için yardımcı oluyor.