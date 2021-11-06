İspanya’da sirkten kaçan 8 deve ve bir lama sokakta dolaşırken bulundu

İspanya’nın başkenti Madrid’de sirkten kaçan 8 deve ve 1 lama, sokakta dolaşırken polis tarafından bulundu.

İspanya’nın başkenti Madrid’de 8 deve ve 1 lama sirkten kaçtı. Hayvanlar sirkin bulunduğu yerin yakınındaki Carabranchel ilçesinin güney bölgesinde yerel saatle 05.00 sıralarında sokakta dolaşırken bulundu. Polis, sağlıklı bir şekilde iade edilmeleri için hayvanlarla ilgilenildiğini belirtti.

Hayvanların sahibi Quiros Sirki, olayın hayvan hakları aktivistleri tarafından gerçekleştirilen bir "sabotaj" olduğunu iddia etti. Sirk yöneticisi Mati Munoz, hayvanların bulunduğu bölgedeki elektrikli tellerin kesildiğini ifade etti.