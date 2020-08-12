İspanya’da dolu ve fırtına hayatı felç etti
İSPANYA'DA ETKİSİNİ SÜRDÜREN ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR BİRÇOK KENTTE CADDE VE SOKAKLARI GÖLE ÇEVİRDİ. BAZI BÖLGELERDE YUMRUK BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞARKEN, MADRİD'DE YILDIRIM İSABET EDEN 61 YAŞINDAKİ BİR KİŞİ YARALANDI.
İspanya’da etkisini sürdüren şiddetli yağışlar birçok kentte cadde ve sokakları göle çevirdi. Bazı bölgelerde yumruk büyüklüğünde dolu yağarken, Madrid’de yıldırım isabet eden 61 yaşındaki bir kişi yaralandı.
Fırtına ve dolu İspanya’da hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle birçok kentte sokaklar göle döndü. Devlet Meteoroloji Ajansı (Aemet) Sözcüsü Ruben del Campo yaptığı açıklamada, "Güneyden gelen nemli ve dengesiz hava, fırtınaların ortaya çıkması için uygun bir ortam hazırladı" dedi.
İspanya’nın yer aldığı Iber yarımadasının güney bölümünün tamamında fırtınanın etkileri hissedildi. Albacete sakinlerini dolu ve sel sularının görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kente bağlı Hellin kasabasında düşen dolu taneleri halkı korkuttu.
Cordoba da doludan kaçamadı. Kentte son 100 yılın en yağışlı günü kaydedildi. Sevilla kentinin Estepa kasabasında sel, önüne çıkan her şeyi süpürdü. Bir evin duvarını ve arabaları sokaklarda sürükledi. Cebolla kasabasında da sel, su baskınlarına neden oldu. Fırtınaların etkileri Ciudad Real’de de fark edildi. Bölgedeki araçlar selden büyük hasar gördü.
Devlet Meteoroloji Ajansına göre 24 saatte 20 binden fazla yıldırım kaydedildi. Madrid’in Torredolones kasabasında yıldırım isabet eden 61 yaşındaki bir adamın yaralandığı ifade edildi. Madrid bölgesinde su taşkınları nedeniyle yollar kapanırken, metro seferleri de durdu.
İspanya yağışların devam etme ihtimaline karşı tetikte. Galiçya, Asturias ve Katalonya bölgelerinde turuncu alarm verildi. Devlet Meteoroloji Ajansı, önemli bir yağış riski uyarısı yaptı. Yağmur ve fırtınalara karşı halkın dikkatli olması istendi. Cantabria sahilinde ise 4 metre yüksekliğe kadar dalgalarla fırtına bekleniyor.
|İmsak
|04:27
|Güneş
|06:05
|Öğle
|13:14
|İkindi
|17:04
|Akşam
|20:13
|Yatsı
|21:44
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25