İspanya kıyılarında tonlarca balık öldü

İspanya’nın güneydoğusundaki Mar Menor Lagününde su kalitesinin düşmesi nedeniyle tonlarca balık öldü.

İspanya’nın güneydoğusundaki Murcia Özerk Bölgesi’nde tonlarca ölü balık Mar Menor kıyılarına vurdu. Yerel hükümet balık ölümlerinin aşırı hava sıcaklıklarından kaynaklandığını açıklarken, uzmanlar denizdeki kirliliğe işaret etti. Çevre kuruluşu WWF Espana tarafından yapılan araştırmada, bölgedeki tarımdan kaynaklanan kirliliğin su kalitesini düşürmesinin balık ölümlerinin başlıca nedeni olduğu ifade edildi. Savcılar tarafından konuya ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, bölge sakinleri yetkililerin harekete geçmesi talebiyle protesto düzenledi.

Murcia Özerk Bölgesi hükümetinin Başkanı Fernando Lopez Miras, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i Mar Menor’deki durumu görüşmek üzere bir toplantı düzenlemesini talep etti.

Miras ve yerel yetkililer, bölgesel hükümetin harekete geçme yetkisine sahip olmadığını ifade etti.

Akdeniz’de yer alan ve turistik bir merkez olan lagünde 2016 ve 2019 yıllarında da toplu balık ölümleri görülmüştü.