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İSKİ baraj doluluk oranlarını açıkladı
Çevre 24.01.2021, 11:57
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İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 32,38' çıktı. 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar gerileyen baraj doluluğu son dönemde 13 puandan fazla artış gösterdi
İstanbul'da baraj doluluk oranında artış devam ediyor.
İSKİ verilerine göre, kentte barajların doluluk oranı yüzde 32,38'e yükseldi.
Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu art arda her gün yükselerek 13 puandan fazla artış göstermiş oldu.
GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI
18 Ocak: Yüzde 30,10
19 Ocak: Yüzde 30,52
20 Ocak: Yüzde 30,77
21 Ocak: Yüzde 31,04
22 Ocak: Yüzde 31,39
23 Ocak: Yüzde 31,89
24 Ocak: Yüzde 32,38