İskenderun Körfezi´nde şimşekler geceyi aydınlattı.

Akdeniz bölgesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur İskenderun körfezinde yoğun şimşek fırtınasına neden oldu. Hatay’ın genelinde etkili olan şimşekler İskenderun Körfezi´nde de kendini gösterdi. Körfezde ve Amanos dağları üzerinde yoğunlaşan şimşeklerin gece karanlığını aydınlatması görsel şölen oluşturdu.