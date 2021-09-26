banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Galatasaray ligde 4 maç sonra kazandı
Galatasaray ligde 4 maç sonra kazandı
İstiklal Caddesi’nde yangın paniği
İstiklal Caddesi’nde yangın paniği
Fenerbahçe işi ilk yarıda bitirdi
Fenerbahçe işi ilk yarıda bitirdi
İcrayla çocuk görme uygulaması sona eriyor
İcrayla çocuk görme uygulaması sona eriyor

İskelede mahsur kalan kediyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Beykoz İskelesi’nin altında mahsur kalan kedi, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı DEGAK-4 timi tarafından kurtarıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Çevre 26.09.2021, 20:44
İskelede mahsur kalan kediyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Beykoz İskelesi’nin altında mahsur kalan kedi, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı DEGAK-4 timi tarafından kurtarıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Beykoz İskelesi’nin altında mahsur kalan kedi, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı DEGAK-4 timi görevlilerince kurtarıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sevimli kedinin kurtarılma anlarını, “Onlar bizim can dostlarımız. Ne zaman nereye girecekleri hiç belli olmuyor. Bugün Beykoz İskelesi altından sevimli bir kediyi kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı DEGAK-4 Tim görevlilerimize teşekkür ediyorum” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Altay 7 15
3. Beşiktaş 7 14
4. Trabzonspor 6 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Malatyaspor 7 6
17. Kasımpaşa 6 5
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Kocaelispor 6 10
8. Manisa FK 7 9
9. Menemenspor 7 8
10. Gençlerbirliği 7 8
11. Boluspor 6 7
12. Samsunspor 5 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 6 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 5 5
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Sevilla 6 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Real Sociedad 6 13
5. Barcelona 6 12
6. Valencia 7 11
7. Osasuna 7 11
8. Rayo Vallecano 6 10
9. Athletic Bilbao 7 10
10. Real Betis 6 9
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Cádiz 6 6
14. Elche 6 6
15. Espanyol 7 6
16. Celta de Vigo 6 4
17. Levante 7 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 6 0