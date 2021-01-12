Isınmak için girdiği araç altında sıkışan kedi kurtarıldı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde ısınmak için bir aracın altına giren ve sıkışan kedi, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Hava sıcaklıklarının eksi 10 derecede seyrettiği Karlıova ilçesinde, sokak hayvanları ısınmak için çoğu zaman araç altlarına veya motorlarına girmeye başladı. İlçede yaşayan Olcay Çevik’in aracının altına da benzer şekilde kedi girdi. Aracına binmek isterken kedi sesini duyan Çevik, hayvanın sıkıştığını fark etti. Çevik, uzun uğraşlar sonucu sıkışan kediyi kurtardı.

Kurtarılan kedi doğal ortamına bırakıldı.