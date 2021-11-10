banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in babası konuştu
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in babası konuştu
Mehmet Barlas'tan ilginç milletvekili yorumu!
Mehmet Barlas'tan ilginç milletvekili yorumu!
Pfizer-BioNTech'ten yeni adım
Pfizer-BioNTech'ten yeni adım
İlber Ortaylı Atatürk'ün ölüm sebebini açıkladı!
İlber Ortaylı Atatürk'ün ölüm sebebini açıkladı!

Işıklar Köyü’nde 11 bin fidan dikildi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ kapsamında düzenlenen etkinlikte Eyüpsultan Işıklar Köyü’nde ’AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 100’üncü Yıl Hatıra Ormanı’ oluşturuldu.

Çevre 10.11.2021, 11:12
Işıklar Köyü’nde 11 bin fidan dikildi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ kapsamında düzenlenen etkinlikte Eyüpsultan Işıklar Köyü’nde ’AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 100’üncü Yıl Hatıra Ormanı’ oluşturuldu.

AK Parti İstanbul Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından ’Yeşil Bir İstanbul İçin Çalışıyoruz’ sloganıyla gerçekleştirilen programa; Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 100’üncü Yıl Hatıra Ormanı, 100 bin metrekare alan üzerine kuruldu. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününe ithafen 11 bin fidan toprakla buluştu. Dikimi yapılan fidan türleri çam ve ladin türlerinden oluşuyor.

“İlçemizde her liseli çocuk mezun olmadan ağaç dikecek”

Etkinlikte kürsüye gelen Başkan Deniz Köken, "AK Parti’nin 20 yıldır nice fidanlar yetiştiren değerli katılımcıları hepinize hoşgeldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. 20 yılda neler yaptık? Bugün 11 bin fidan mı dikemeyeceğiz? Dün Türkiye’nin en önemli metrosunu açtık, İl Başkanımızla beraber deneme sürüşünü yaptık. Ormanlar yanıyor haber yapıyorlar. Onun 10 katı ağaç dikiyoruz haberlerde yer almıyor. Ama biz yolumuza devam edeceğiz. Bizim de ilçemizde her liseli çocuk mezun olmadan ağaç dikecek ve üzerinde adı da yazacak. Cumhurbaşkanımız Belediye Başkanlığı döneminde 1 milyon ağaç kampanyasıyla başlamıştı ve hedefine ulaşmıştı. Hamdolsun her diktiğimiz fidan bir nesil olarak karşımıza geliyor. Şair ne güzel söylemiş ‘Tohum saç bitmezse toprak utansın, hedefe varmayan mızrak utansın, hey gidi küheylan koşmana bak sen, çatlarsan doğuran kısrak utansın" şeklinde konuştu.

“Fidan dikmenin sadaka olduğunu bilen bir kültürden geliyoruz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, "Türkiye’de AK Parti orman, yeşil, çevre gibi konularda her şeyin öncülüğünü yapan bir partidir. Türkiye, orman bakımından Avrupa’da dördüncü, dünyada 20’nci sırada, yüzölçümümüzün yüzde 29’u bunun yüzde 5’i son 20 yılda geldi ağaç olan bir ülkedeyiz. Biz fidan dikmenin sadaka olduğunu bilen bir kültürden geliyoruz. Türkiye, 5 buçuk milyar ağacı olan bir ülke, bugün de hayırlı bir hizmet yapacağız" dedi.

“Milyonlarca fidanı istanbul’da toprakla buluşturacağız”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, "AK Parti iktidarında Türkiye’nin orman varlığı hem metrekare olarak hem adet olarak arttı. Son 20 yılda yapılan yatırımlarla Türkiye’deki orman varlığının geçmişe nazaran daha da artırılması noktasında AK Parti adeta sessiz devrim yaptı. Bunu başlatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Yeşillenme kampanyamıza destek veren halkımıza teşekkür ediyorum. Yangınlardan etkilenen bölgelere yaptığımız yüzbinlerce ağaç bağışı için de ilçe teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Milyonlarca fidanı İstanbul’da toprakla buluşturacağız. Bunun ilk adımını bugün Eyüpsultan’da attık. Fidanlarımızın yeşermesinin devamını, toprakla buluşmasının bereketini ve bu ağacın gölgesinde gölgelenecek nesilleri şimdiden tebrik ediyorum" diye konuştu.

“Pandemi döneminde yeşilin önemini çok daha iyi anladık”

İstanbul İl Başkan Yardımcısı Altunay da yaptığı konuşmada, "Uzun zamandır bu çalışmayı hayata geçirmeyi istiyorduk. Bu alan 100 bin metrekareyi aşan bir alan. Bugün fidanları toprakla buluşturuyoruz. AK Parti İl Başkanlığının ve teşkilatların adı burada daimi kalacak. İstanbul orman bakımından çok zengin bir il. Yerleşim alanında denk orman alanı var. İstanbul ağaç fakiri değildir. Özellikle pandemi döneminde yeşilin önemini çok daha iyi anladık" dedi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6