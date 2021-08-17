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İş yerine giren yılan yakalanarak doğal ortamına bırakıldı

Iğdır’da bisiklet satışı yapılan bir iş yerine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Çevre 17.08.2021, 12:19
İş yerine giren yılan yakalanarak doğal ortamına bırakıldı

Iğdır’da bisiklet satışı yapılan bir iş yerine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Iğdır merkez Cumhuriyet Mahallesi 506. Sokak’ta Kemal Çimen’e ait iş yerinde yılan görüldü. Dükkana giren yılanı gören iş yeri sahibi durumu hemen yetkililere bildirdi. İşletme sahibinin ihbarı üzerine iş yerine giden itfaiye müdürlüğü ekipleri yılanı bulmak için çalışma başlattı. Bulunan yılan, ekipler tarafından koruma altına alındı. Yılan daha sonra ekipler tarafından doğal yaşam ortamına bırakıldı.

İş yeri sahibi Kemal Çimen ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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