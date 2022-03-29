İş makinesinin boyunu bulan karla mücadele sürüyor

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde mart ayına rağmen yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele çalışması yoğun şekilde devam ediyor.

Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliğine bağlı ekipler, Şemdinli ilçesinin Tekelli bölgesinde bulunan üs bölgelerinin yollarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kardan oluşan tüneller ve 5 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolu ekskavatör yardımıyla sürdürüyor.

Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. 3 gündür süren çalışmanın yaklaşık bir ay daha devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, nisan ayında Yüksekova’nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışması yürüttüklerini belirtti.