İş insanı Kenan Aydın’dan engellilerin hayatını kolaylaştıracak proje

İş insanı Kenan Aydın tarafından engelli insanların hayatlarını kolaylaştıracak “Engelsiz İnşa Ediyoruz” projesi hayata geçirildi.

Ankaralı iş insanı Kenan Aydın, engelli insanların günlük yaşamda karşılaşmış oldukları sıkıntıların giderilmesi adına “Engelsiz İnşa Ediyoruz” adlı projeyi hayata geçirdi. Proje ile engelli insanların günlük yaşamda yaşadıkları sıkıntılar kendileri tarafından dile getirilerek, ona göre projeler geliştirilecek. Bu doğrultuda engelli insanların çektiği zorlukların en iyi kendilerinin aktaracağı düşüncesiyle Aydın tarafından, “Engelsiz İnşa Ediyoruz” internet sitesi açıldı. Böylece engelli insanlar ve yakınları, günlük hayatta çektikleri zorluklar çerçevesinde projeleri, çizimleri öneri ve isteklerini bu internet sitesine yükleyebilecek. Bu öneri ve isteklerin hayata geçmesinde ise proje çerçevesinde yetkili merciler ile görüşülerek yürürlüğe girmesi sağlanacak.

“Kardeşlerimizin daha konforlu bir şekilde birtakım projelerle toplum içerisinde adapta olmasını istiyoruz”

Konu hakkında İHA muhabirine konuşan Aydın, amacının engellilerin sıkıntılarının giderilmesi olduğunu belirterek, “Yürüme alanları olacak, araçlar içinde özel kullanım alanları olacak ve şehir için ulaşımda da aynı şekilde de metrolarda bu kardeşlerimizin inişlerinde çıkışlarında ve seyahat anında daha konforlu bir şekilde birtakım projelerle toplum içerisinde adapta olmasını istiyoruz. Tabi bunun için belediyeler ve devlet kurumlarımız çok güzel projeler yapıyor. Ama biz de iş insanları olarak bunun içerisinde olmak istiyoruz. Daha fazla nasıl katkı sağlayabiliriz” diye konuştu.

“Bizim de sorumluluk alarak, iş insanları olarak bunun içerisinde bulunmamız lazım”

Tüm Türkiye’de bu konuda bir farkındalık oluşturmak, bir bilinç oluşturmak istediklerini ifade eden Aydın, “Sonuçta kardeşlerimiz toplum içerisinde bizlerle birlikteler. Biz de onları seviyoruz gerçekten bizim hayatımızın zorlaştığı dönemlerde bile biz bazı şeyleri kendi kendimize aşabilirken bu kardeşlerimizin de yardıma ihtiyaç var. Sağ olsun devletimiz burada çok güzel bir proje okulu yapmış. Öğretmenlerimiz çok güzel bir katkı sağlıyorlar ama biz de sosyal sorumluluk olarak iş insanları olarak bunun içerisinde bulunmamız lazım” diye belirtti.

“Kardeşlerimizin yapıkları çalışmaları sergilemek istiyoruz”

Projenin herkes tarafından başvurulabileceğini, sadece engellilerin değil tüm vatandaşların düşüncelerini, projelerini paylaşabileceğini aktaran Aydın şu ifadeleri kullandı:

“Yapılan çalışmaları sergilemek istiyoruz kardeşlerimizin. Fikir ve düşüncelerinde neler var, hayal güçleri çok güçlü çünkü bu kardeşlerimizin. Onlarda neler var onu görmek istiyoruz. Bunun için internet sitemize yaptıkları her şeyi yükleyebilirler. Resim olabilir, görsel çalışma olabilir, farklı düşünceler olabilir bundan biz istifade etmek istiyoruz. Bundan sonra dediğim gibi biz iş insanları olarak birtakım faaliyetlerle harekete geçeceğiz.”

Aydın konuşmasının sonunda projeyi tüm büyüterek tüm Türkiye’de hizmet vermek istediklerini belirterek herkesin projeye katkıda bulunmasını istedi.