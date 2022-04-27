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İş Bankası’ndan net-sıfır bankacılık taahhüdü

İş Bankası, karbonsuz ekonomiye geçişi desteklemeyi uluslararası alanda taahhüt etti.

Çevre 27.04.2022, 13:48
İş Bankası’ndan net-sıfır bankacılık taahhüdü

İş Bankası, karbonsuz ekonomiye geçişi desteklemeyi uluslararası alanda taahhüt etti.

İş Bankası, sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesindeki inisiyatiflerine bir yenisini daha ekleyerek, karbonsuz ekonomiye geçişi desteklemeyi uluslararası alanda taahhüt etti. Banka, Birleşmiş Milletler tarafından, üye bankaların portföylerini 2050 yılına kadar Paris İklim Anlaşması doğrultusunda net-sıfır emisyon hedefleriyle uyumlu hale getirmelerini sağlamak için kurulan Net-Sıfır Bankacılık Birliği’ne (Net-Zero Banking Alliance-NZBA) üye oldu. Yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl Nisan ayında 43 kurucu üyenin katılımıyla ilan edilen Net-Sıfır Bankacılık Birliği, şu anda 40 ülkeden 100’den fazla üyesiyle küresel bankacılık aktifinin neredeyse yüzde 40’ını temsil ediyor. Birlik, finans sektörünün iklim için seferber edilmesinde kritik bir önem taşıyor.

Birlik üyeleri; portföylerini 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefleri ile uyumlu hale getirmeyi, 2030 veya öncesi için öncelikli sektörlerde senaryo bazlı ara hedefler belirlemeyi, hedef belirlerken en önemli etkiyi oluşturan karbon yoğun sektörleri önceliklendirmeyi, yıllık bazda emisyon verilerini raporlamayı, güncel bilimsel bilgiler ışığında çalışmalarını yürütmeyi, üye olduktan sonra 18 ay içinde ilk hedefleri belirlemeyi ve hedeflerin belirlenmesinden sonraki bir yıl içinde üst düzeyde belirlenmiş geçiş stratejisine ilişkin ilerlemeyi açıklamayı taahhüt ediyor.

Banka, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi tarafından hayata geçirilen Sorumlu Bankacılık Prensipleri (PRB-Principles for Responsible Banking) ile Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) 2020 yılında imzalamıştı. Sorumlu Bankacılık Prensipleri, bankacılık sektörü için strateji, portföy ve operasyonlar dahil her kademede ve her faaliyet alanında sürdürülebilirliği gözeten bir çerçeve sunuyor. Bankanın 2012’den itibaren imzacısı olduğu UN Global Compact inisiyatifinin, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ile iş birliği sonucunda ilan edilen WEPs ise özel sektörün toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalarını güçlendirmesini, kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde iş hayatında giderek daha fazla yer almalarını sağlamak üzere politika ve programlar geliştirmesini teşvik ediyor.

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