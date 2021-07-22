banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'AKP'li veliaht'tan Buket Aydın'a 300 gül!
'AKP'li veliaht'tan Buket Aydın'a 300 gül!
Prof. Dr. Demirtaş neden hastanelik oldu?
Prof. Dr. Demirtaş neden hastanelik oldu?
Tasarruf Finansman Şirketleri tasfiye edildi, 400 bin kişi mağdur oldu
Tasarruf Finansman Şirketleri tasfiye edildi, 400 bin kişi mağdur oldu
Casus yazılım Pegasus skandalı! Prensesler de izlenmiş
Casus yazılım Pegasus skandalı! Prensesler de izlenmiş

Irmaktan su yerine adeta ölü balık akıyor

Türkiye’nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak’ın Sivas bölümünde adeta su yerine yüzlerce ölü balık akıyor.

Çevre 22.07.2021, 12:31
Irmaktan su yerine adeta ölü balık akıyor
banner502

Türkiye’nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak’ın Sivas bölümünde adeta su yerine yüzlerce ölü balık akıyor.

Bin 355 metre uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak kuraklıktan nasibini aldı. Yağışın az olduğu ve sıcaklığın 40 derecelere kadar çıktığı Sivas’ta ırmaktan adeta su yerine ölü balık akıyor. Su debisinin oldukça düştüğü görülen Kızılırmak’ın Sivas Eğri köprü ve Karşıyaka mahallelerinden geçen bölümünde su yüzeyinde görülen yüzlerce ölü balık görenleri şaşırttı. Yüzlerce ölü balık havadan drone ile de görüntülendi. Uzmanlar balık ölümlerinin su debisindeki düşüş ve oksijen yetersizliğinden olduğunu açıklamıştı.
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
banner501