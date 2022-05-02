Iris Iberica çiçekleri göz kamaştırıyor

Oltu Kaladibi Mahallesinde açan kurt kulağı çiçekleri meralarda görsel şölen oluşturuyor

Bilimsel adı Iris Iberica olan çiçek, Oltu ve çevre ilçelerinde kuzu kulağı bazı yörelerde "kurt kulağı" adıyla anılıyor. Oldukça yüksek sapı ve büyük çiçeğiyle dikkati çeken iris çiçekleri, hayat buldukları topraklarda göz kamaştıran görüntüler oluşturuyor.

Oltu Tekeli mahallesinde ikamet eden Gürbüz Çelik, ‘Bu sene bahar çok güzel. Kuzu kulağı da fazlaca açtı. Görsel güzellik saçıyor. Her taraf beyaz güzel gözüküyor’ dedi.