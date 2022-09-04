İranlı bisikletçiler Van Gölü için pedal çevirdi

İran’dan gelen 24 kişilik doğasever, bölgenin güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla Van Gölü çevresinde pedal çevirdi.

Van Gölü Bisiklet Festivaline katılan İranlı 4 bisikletçi, bu defa 24 kişilik ekiple Van’a geldi. 430 kilometrelik Van Gölü kıyısı için Van’da pedal çevirmeye başlayan İranlılar, bugün Bitlis’in Adilcevaz ilçesine ulaşarak kamp kurdu. ‘Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın’ sloganı atan bisikletçiler, daha sonra Erciş’e doğru yola çıktılar.

Grup lideri Muhammed Salah, Van Gölü Aktivistleri Derneği yetkilileriyle tanıştıklarını belirterek, “Van’ı ve Van Gölü’nü seviyoruz. Van Gölü’nün temizliği bizim de hoşumuza gidiyor” dedi.