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İran’da 5.4 büyüklüğünde deprem
İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Fin şehrinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çevre 05.09.2022, 14:03
İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Fin şehrinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’den yapılan açıklamada, İran’ın Hürmüzgan Eyaletine bağlı Fin şehrinde yerel saatle 13.44’te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilirken, depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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