İran ve Asya ülkelerinden getirilen zirai ilaçlara dikkat

SİİRT (İHA) – Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, merkez ve ilçelerde kaçak, ruhsatsız, merdiven altı ve sahte zirai ilaçların satıldığını, bağ ve bahçede kullanılmaması konusunda çiftçilere uyarıda bulundu.

Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, çiftçilerin sadece zirai ilaç satmaya yetkili bitki koruma ürünü satan bayilerden ilaç satın almaları, söz konusu bayilerden ilaç alırken mutlaka fatura talep etmelerinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Günbat, çiftçilerin uyarıyı dikkate almadıkları takdirde sahte ve ruhsatsız ilaçların tarımsal üretime zarar vermekte olduğunu, üreticilerin maddi kaybına sebebiyet vereceğini dile getirdi.

Nisan ayının çiftçileri için en önemli aylardan biri olduğunu aktaran Günbat, “İlaçlama, gübreleme dönemidir. Bunu yapmaya başladık. Çiftçilerimizi özellikle uyarıyorum, piyasada tarihi geçmiş ilaçlar var. İran ve Asya ülkelerinden getirilen ve kalitesi çok düşük kardan, çok zarar veren ilaçlar var. Piyasada kaldırımlarda satılıyor, merdiven altı dediğimiz ilaçlar kullanılıyor. Çiftçilerimiz bu ilaçlara itibar etmesinler, muhakkak bilindik ruhsatlı tarım ilacı satan yerlerden alsınlar. Eğer bunu yapmasalar ilerde bedelini çok büyük öderler” dedi.

“Devletin ruhsat vermediği ilaçları kullanmasınlar”

Siirtli çiftçilerin ruhsatlı bitki koruma ürünü bayi dışında zirai ilaç satan yerlerden ilaç almamaları gerektiğini söyleyen zirai ilaç satıcısı Nurullah Ongullu, üreticilerin devletin ruhsat vermiş olduğu ve bilindik yerlerden zirai ilaçları almaları gerektiğini söyledi. Ongullu, “Çiftçilikle uğraşıyorum, son 5 yıldır da tarım ilacı satıyorum. Bizim kulağımıza geliyor ve görüyoruz da merdiven altı ilaçlar satılıyor. Kaldırımlarda ilaçlar satılıyor. Bizim çiftçilerimizden beklentimiz kesinlikle devletin ruhsat vermediği ilaçları kullanmasınlar. Çünkü o ilaçları kullandıkları zaman faydasını görmezler. Aksine zararını görürler. Doğaya, canlılara zarar veriyor” şeklinde konuştu.