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Irak’ta aşırı sıcaklar nedeniyle resmi tatil ilan edildi

Irak’ta yarın beklenen aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle bazı kentlerde resmi tatil ilan edilirken, ülkedeki diğer kentler için de tatil kararının açıklanması bekleniyor.

Çevre 03.08.2022, 15:54
Irak’ta aşırı sıcaklar nedeniyle resmi tatil ilan edildi

Irak’ta yarın beklenen aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle bazı kentlerde resmi tatil ilan edilirken, ülkedeki diğer kentler için de tatil kararının açıklanması bekleniyor.

Irak’ın güneyinde yarın hava sıcaklıklarının 50 dereceye yükselmesi bekleniyor. Ülkede beklenen aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle Babil, Diyala, Necef, Divaniye, Vasıt ve Basra kentlerinde resmi tatil ilan edildi. Ülkedeki diğer kentler için de tatil kararı alınması bekleniyor. Alınan tatil kararının kamu ve güvenlik kurumlarını içermediği açıklanırken, Irak Elektrik Bakanlığı ülkede elektrik kesintisi yaşanmaması için vatandaşları tasarruflu olmaya çağırdı.

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