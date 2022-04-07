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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov İngiliz basınına verdiği demeçte, Rus ordusunun Ukrayna’da büyük kayıplar verdiğini ifade ederek, bunu büyük bir trajedi olarak nitelendirdi.
Irak’ı kum fırtınası vurdu
Irak’ı etkisi altına alan kum fırtınası hayatı felç etti. Erbil’de uçak seferleri geçici olarak askıya alındı.
Çevre 07.04.2022, 21:47
Irak’ı etkisi altına alan kum fırtınası hayatı felç etti. Erbil’de uçak seferleri geçici olarak askıya alındı.
Sabah saatlerinden itibaren Irak’ı etkisi altına alan kum fırtınası hayatı felç etti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) de etkili olan kum fırtınasının bu gece de devam edeceğini belirten (IKBY) Meteoroloji ve Deprem Genel Müdürlüğü, yarın sabah itibariyle bazı bölgelerde hafif yağmur yağacağını aktardı. Görüş mesafesini etkileyen kum fırtınası nedeniyle Erbil’de uçak seferleri durduruldu. Uluslararası Erbil Havalimanı Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, uçak seferlerinin hava koşullarının normal haline dönmesine kadar aksıya alındığını kaydedildi.