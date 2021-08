İpekyolu Belediyesi selzedelerin umudu oldu

Van’ın İpekyolu Belediyesi, ilçede meydana gelen sel felaketine anında müdahale ederek, olası zararları en aza indirebilmek için yoğun bir çalışma yürüttü.

Dün kısa sürede etkisini arttıran yağış, İpekyolu ilçesinde sele neden oldu. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli bir şekilde sele müdahale eden İpekyolu Belediyesi ekipleri, yaşanabilecek olası büyük olayların önüne geçti. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, sel bölgesinde incelemelerde bulundu. İpekyolu Belediyesi olarak tam kadro sahada sele müdahale ettiklerini belirten Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Son zamanlarda yaşanan olumsuz hava koşullarından maalesef ilçemiz Bostaniçi ve Kavuncu mahallelerimizde selin etkisini görmüş olduk. İpekyolu Belediyemiz, kaymakamlığımız ve valiliğimizin tüm ekipleri şu an tüm sorumluluğuyla beraber bu sıkıntıları bertaraf etmek için çalışıyor. Bir tane deremizdeki taşkın nedeniyle Bostaniçi Toplum Merkezimizdeki spor salonunda sıkıntı sayılmayacak bir durum söz konusu, ancak hemen aşağıda TOKİ yerleşimi bulunuyor. Orada bazı evlerimizin bodrumuna çamur girdiğini arkadaşlarımızla müşahede ettik. Onunla alakalı olarak da şu an tespit çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız rahat olsun. Biz şu an dere yatağını genişletip hemen kaya tahkimatıyla beraber inşallah bundan sonraki olumsuz durumları bertaraf etmek için gereğini yapıyoruz. Şükürler olsun ki anında müdahale ettik. Bir sıkıntı veya problem olursa da kriz masası oluşturduk, vatandaşlarımız bizlere 7/24 ulaşabilirler. Belediye olarak tüm olanaklarımızla buradayız. Şu an Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız da olay yerine geliyor. Bu vesileyle ben sizlere de teşekkür ediyorum, anında buraya geldiniz ve vatandaşlarımızı aydınlatmamızı sağladığınız için emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz” dedi.

Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de bulunduğu bölgede, İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, toplamda 200 personel ve 75 araç ile sel bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.