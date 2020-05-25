İnsansız doğaya kuş akını

Gün batımı ve gün doğumunun bölgede ayrı güzelliklerin oluşmasını sağladığı göle son yılların en büyük kuş akını meydana geldi. Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, su seviyesinin istenilen oranda olmamasına rağmen gölde görülemeyen kuş çeşitlerinin çoğunun görülmeye başladığını söyledi. Gölde meydana gelen kuş popülasyonunun insanların evlerinde kalması sonrası artış gösterdiğini ve Seyfe Gölünün önemini bir daha ortaya çıkarttığını ifade eden Çetiner, “Gölde oluşan kuş popülasyonunun en önemli nedenlerinden bir tanesi de Seyfe Gölü Kuş Cennetinin Türkiye'deki 2 göç yolundan birisi üzerinde olması” dedi.

"Sokağa çıkma kısıtlaması kuşların bölgeye akınını sağladı"

Türkiye genelinde Covid-19 salgını ile birlikte uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının Kırşehir'de yer alan Seyfe Gölüne kuş akını oluşturduğunu belirten Ömer Çetiner, “Bölgeye sokağa çıkma kısıtlaması ile kuş akını oldu. Ayrıca diğer sulak alanlarında durumunun iyi olmaması Seyfe Gölü'nün önemini arttırdı. Bölgede uzun yıllardır toplu halde görülemeyen kırlangıçlar gölde görüldü. Falezler adı verilen bölgede şuanda binlerce kırlangıç bir arada, bu kuşlar daha önce yaptıkları yuvaları kullanmıyordu. Bu yıl toplu halde kırlangıçların bölgede olduğunu gördük” diye konuştu.

Yüzeysel su girişi olmadığı sürece gölün kuruma noktasına geleceğinin önemine dikkat çeken Çetiner, “Filamingo, martı, angıtlar, uzun bacak, ördekler gibi diğer kuşları da net olarak görebilme şansına sahibiz. Korona virüs etkisi ile göl daha az ziyaret edilince kuşlar rahatsız edilmediklerinden dolayı, daha toplu ve göl kıyısına yakın yerlerde yer alıyor. Gün doğumu, gün batımı Seyfe'de bize her anı yaşatıyor. Göldeki güzelliklerin devam etmesi için göle su girişlerinin de sağlanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.