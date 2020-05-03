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İnsanlar evde kaldı, doğa kendine geldi

Türkiye’de korona virüsü ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Başta evde kal uyarıları ve hafta sonları büyükşehirlerde alınan kararla sokağa çıkma kısıtlamalarının gelmesi sadece salgının azalmasına değil, doğanında kendine gelmesini sağladı.

İnsanlar evde kaldı, doğa kendine geldi

Türkiye’de korona virüsü ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Başta evde kal uyarıları ve hafta sonları büyükşehirlerde alınan kararla sokağa çıkma kısıtlamalarının gelmesi sadece salgının azalmasına değil, doğanında kendine gelmesini sağladı.

03 Mayıs 2020 Pazar 12:03
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İnsanlar evde kaldı, doğa kendine geldi

Bursa' Uludağ'dan gelen ve uzun yıllardır kirlilikle boğuşan dereleri de temi akmaya başladı. Korona virüs salgınının ardından alınan tedbirler kapsamında Uludağ Millli Park'nın kapanmasının üzerinden bir ay geçmeden dereler eski parlaklığına kavuştu. Tekrar eski günlerdeki gibi yeşil akmaya başlayan derede yeniden kurbağa sesleri duyulurken, kuşların da dere üzerinde uçmaya başladığı görüldü.

Salgın sonucu sadece hava değil, toprak ve su da temizlenmeye başlandı. Yıllardır doğa yürüyüşü yapan Bursalı doğasever Turgut Bulut ise Koronavirüs salgını neticesinde Uludağ'daki otellerin ve tesislerin kapandığını, kanalizasyon artıklarının artık derelere verilmediğini bu yüzden de Yıldırım ilçesi Kaplıkaya vadisindeki Ataman-Sobran deresi 40 yıl sonra artık tertemiz aktığını söyledi.

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