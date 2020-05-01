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İnsanlar çekildi doğa kendine geldi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde uzun yıllardır kirlilikle boğuşan ve rengi zaman zaman siyaha dönen Lüleburgaz Deresi, korona virüs günlerinde kirleticilerin azalması sonucu temizlendi. Tekrar eski günlerdeki gibi yeşil akmaya başlayan derede yeniden kurbağa sesleri duyulurken, kuşların da dere üzerinde uçmaya başladığı görüldü.

İnsanlar çekildi doğa kendine geldi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde uzun yıllardır kirlilikle boğuşan ve rengi zaman zaman siyaha dönen Lüleburgaz Deresi, korona virüs günlerinde kirleticilerin azalması sonucu temizlendi. Tekrar eski günlerdeki gibi yeşil akmaya başlayan derede yeniden kurbağa sesleri duyulurken, kuşların da dere üzerinde uçmaya başladığı görüldü.

01 Mayıs 2020 Cuma 13:21
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İnsanlar çekildi doğa kendine geldi

Korona virüs salgını sonucu sadece hava değil, toprak ve su da temizlenmeye başlandı. Geçtiğimiz haftalarda Trakya'nın en kirli bölgelerinin bile hava kalitesi düzelirken, bir güzel haber de Lüleburgaz Deresi'nden geldi. Sanayi bölgelerinin etrafından geçen ve uzun yıllardır sanayi kuruluşlarının atıkları nedeniyle kirlilikle boğuşan Lüleburgaz Deresi, sanayi üretiminin ve buna bağlı olarak kirleticilerin azalması sonucu temizlenmeye başladı.

Kokudan eser kalmadı

Yıllar önce hemen yanı başına sanayi sitesinin kurulmasına izin verilen ve çevresindeki fabrikaların da denetimsizlik nedeniyle atıklarını arıtmadan bırakarak kirlettiği Lüleburgaz Deresi, korona virüs salgını günlerinde sanayi kuruluşlarının faaliyetlerini askıya alması sonucu rahat nefes aldı. Uzun süredir rengi siyah akan ve zaman zaman köpüklenerek ürkütücü görüntü veren deredeki kötü kokunun da ortadan kalktığı görüldü. Bu durum “Doğa yıllar önce kaybettiği dereyi geri aldı” olarak yorumlandı.

Kurbağa sesleri geri geldi

Öte yandan, uzun süredir hiçbir canlı varlığının gözlemlenmediği derede kurbağa seslerinin geri geldiği görüldü. Ergene'ye bağlanan derenin kenarında çok sayıda tatlı su kurbağasının sesi duyulurken, zaman zaman balıkçıl kuşların da dere üzerinde uçuş yaptığı görüldü.

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