İnşaat işçilerinin soğukla mücadelesi

Erzurum’un Oltu ilçesinde inşaatta çalışan Urfalı işçiler soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğu Erzurum’da hava sıcaklığı eksi 10 dereceyi gösterirken işçiler ısınmak için teneke içerisinde ateş yaktılar.

Erzurum’da dış cephe kaplama işi yapmak için Tokat ve Urfa’dan gelen dış cephe kaplama işçileri soğuk havada çalışmakta zorluk çekince teneke içerisinde ateş yakarak ısındılar.

Dış cephe kaplama ustası Hüdai Özkan, “Erzurum’da kar yağmadan önce hava çok güzeldi, kar yağdı havalar çok soğuk. Tenekede ateş yakarak ısınıyoruz” dedi.

Urfa’dan gelen işçilerden Emrah Altun ise “İlk defa Erzurum’a geldim. Alışık değilim soğuklara. Sıcak bir yerden soğuk bir yere geldik burası yazın güzel olur şimdi çok soğuk” dedi.