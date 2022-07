İnşaat çalışmaları sırasında zeminin kaydığı iddiası

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaklaşık bir aydır devam eden inşaat çalışması, çevredeki sitelerde yaşayan vatandaşları huzursuz etti. Zeminin kayma yaptığını ve kendi evlerinin de tehlikeye girdiğini iddia eden site sakini, "Kepçe her yere vurduğunda evlerimiz titriyor" dedi.

Kartepe ilçesinde bulunan bir sitenin yakınındaki araziye yeni evlerin yapılması, site sakinlerini huzursuz etti. Vatandaşlar, aradaki istinat duvarının yeterli güvenliği oluşturmadığını öne sürdü. Zeminin kayma yaptığını ve her kepçe vurulduğunda evlerinin titrediğini iddia eden site sakinleri, istinat duvarı güçlendirildikten sonra inşaata devam edilmesi gerektiğini savundu.

"Sonucu düşünmek bile istemiyoruz"

Site sakinlerinden Behçet Şahin, "Kendi arsaları yapabilirler fakat biz müteahhitte ’Burası hem kaygan zemin hem de buradan fay hattı geçmiş. Tehlikeli bölgeye ev yapıyorsun’ dedik. Burada 6-7 metre civarında bir istinat var ve bu istinat kopmuş durumda. Altta istinat çalışıyor. Burada iki mesele çok önemli. Birincisi insan hayatı söz konusu. Bu duvardan bir taş kopsa arkadaşların kafasına gelse, Allah muhafaza sonucu düşünmek bile istemiyoruz. Diğer taraftan buradaki arkadaşımızın ve diğer evlerin, alttaki 4 tane evin balkonları yavaş yavaş kopmaya başladı. Zaten inşaat olmadan şimdi bu kopmalar hızlanacak. Müteahhitte ’Buraya siz istediğinizi yapın yalnız bizim evlerimizi emniyete alın, istinat duvarını güzel yapın, kazık çakın ve buradaki çalışanların can emniyetini de güvene alın’ dedik. Çünkü burada insan çalışacak, can çalışacak. Yani insanların başına bir şey geldikten sonra bunun telafisi mümkün değil. Biz belediyeyi araya koyduk. Burayı gördüler, yapı denetim bu işi gördü ve herkes uygun olduğunu söyledi. Ancak bizim vicdanımız bunun uygun olmadığı yönünde" dedi.

"Evlerimiz emniyette değil"

Hem inşaata çalışan işçilerin hem de sitedeki evlerde yaşayanların can güvenliğinin olmadığını öne süren Şahin, şikayetçi olduğunu söyledi. Şahin, "Telafisi mümkün olmayan bir olayla karşı karşıyayız. Evlerimiz de emniyette değil, evlerimizin de korunmasını savcılığımızdan rica ediyoruz. Bu konuda bir girişimde bulunsunlar" diye konuştu.

"İnşaatın durdurulup can ve mal emniyetinin sağlanması gerekiyor"

Bulundukları alanda toprak kayması olduğunu ve bu durumun yağmurla birlikte hızlandığını vurgulan Şahin, "Toprak kayması yağmur olduğu anda hızlanıyor. Şimdi kuru olduğu için kaymıyor. Her yağmurda ilerliyor. Yağmur yağdığında bu duvar inşaata iner adamın kendine de zararı olur. Adamın inşaatına da zarar verir. Diğer 9 bölüm için de aynısı geçerli. Yani kazık çakıp da sağlamlaştırmazsa kendi binası da zarar görür. Hem kendisi için hem bizim için hem de burada çalışan kardeşlerimizin can emniyeti için bir an önce buraya müdahale lazım. Bu inşaatın durdurulup önce can ve mal emniyetinin sağlanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Kepçe her yere vurduğunda evlerimiz titriyor"

İnşaat çalışmaları esnasında yaşadığı tedirginliği de anlatan Şahin, "Burada kepçe çalışmaya başladığından itibaren kepçe her yere vurduğunda evlerimiz titriyor. Allah korusun, hem toprak kayacak hem de balkonlarımız zaten kopmuştu. O ilerleyecek yani her açıdan zararla karşı karşıyayız. Önce çözüme gidelim ondan sonra bakalım. İnşallah müteahhit bey insafa gelir de, buraya bir hal çaresi bulunur" sözlerine ekledi.