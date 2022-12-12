İngiltere’de kar nedeniyle uçuşlar iptal ediliyor

İngiltere’deki Stansted Havalimanı’nda kötü hava koşulları nedeniyle tüm uçuşlar askıya alınırken, Heathrow ve Gatwick havalimanlarında da çok sayıda uçuş ertelendi veya iptal edildi.

İngiltere’de olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle başkent Londra’daki Stansted Havalimanı’nda tüm uçuşlar askıya alındı. Havalimanından yapılan açıklamada, yolculara havalimanına gitmeden önce havayolu şirketleriyle iletişime geçmeleri ve uçuşları ile ilgili son durum hakkında bilgi almaları tavsiye edildi. Heathrow ve Gatwick havalimanlarında da kötü hava koşulları nedeniyle çok sayıda uçuş ertelendi veya iptal edildi.

Öte yandan, kar, sis ve buzlanma nedeniyle karayolu ulaşımında da aksamalar meydana geldi. Çok sayıda tren seferi iptal edilirken, sürücülere kazalara karşı dikkatli olma çağrısında bulunuldu.