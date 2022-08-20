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İngiltere’de kanalizasyon suyu denize aktı

İngiltere’nin Doğu Sussex Kontluğunda su şirketleri tarafından arıtılmamış kanalizasyon suyunun denize dökülmesi sonucu kontluk yakınındaki plajlar kapatıldı.

Çevre 20.08.2022, 17:18
İngiltere’de kanalizasyon suyu denize aktı

İngiltere’nin Doğu Sussex Kontluğunda su şirketleri tarafından arıtılmamış kanalizasyon suyunun denize dökülmesi sonucu kontluk yakınındaki plajlar kapatıldı.

İngiltere’nin Doğu Sussex Kontluğunda su şirketleri tarafından arıtılmamış kanalizasyon suyu denize döküldü. Bexhill kenti yakınındaki Normans Körfezi’ndeki plajlar, kanalizasyon suyunun denize dökülmesinin ardından kapatılırken, Hastings kenti yetkilileri kirlilik riski nedeniyle insanları Pelham Plajı’nda yüzmemeleri konusunda uyardı. Doğu Sussex’teki yüzücüler, su şirketlerinden olayla ilgili hesap sorulmasını talep etti.

Bexhill Seagals Yüzme Grubu’ndan Juliette Wills, kanalizasyon suyunun denize dökülmesinin zihinsel ve fiziksel sağlığı olumsuz yönde etkileyeceğini belirterek, olayda su şirketlerinin "sorumlu tutulması gerektiğini" söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde bir borudan kanalizasyonun suyunun denize döküldüğü anlar görüldü.

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