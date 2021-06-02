İnek sürüsü buzağı için yol kesti, o anlar kamerada

Amasya’da dağda doğum yapan inek, yavrusunu köydeki ahıra götürmeye çalışan sahiplerinin aracının önünü kesti. Yavrusunun içindeki aracın peşinden gelip engelleyen anne ineğe sürüdeki diğer ineklerin de destek olduğu yürekleri ısıtan anlar kameraya yansıdı.

Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Hacı Abdullah Kışlası mevkisinde yaşayan Serkan Karakuş, hayvanlarını otlatmaya başladı. Birkaç saat içinde sürüdeki ‘Çirkin’ adlı gebe inek gözlerden kayboldu. Oğluyla birlikte aramaya koyulan Karakuş, doğum yapan inek ve dünyaya yeni gözlerini açan buzağıyla karşılaştı.

Bir süre annesinin peşinde ilerleyen sevimli buzağıyı aracına koyan Karakuş, sonrasında kendilerini çok şaşırtan bir durumla karşılaştı. Aracı takip eden anne inek sürüdeki diğer ineklerle birlikte aracın peşinden gelip önünü kesti. İneğin yavrusunu kokladığı anları görüntüleyen evli ve 3 çocuk babası Karakuş çok şaşırdığı bu durumla daha önce karşılaşmadığını söyledi.