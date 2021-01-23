İnegöl’de tehlike saçan metruk binalar yıkılıyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kullanılmayan ve tehlike arz eden metruk binalar belediye ekiplerince yıkılıyor.

Bir yandan ilçedeki eksikleri giderip diğer yandan ise vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren İnegöl Belediyesi, kent estetiğini arttırıp güvenli şehir oluşturma çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Kullanılmayan ve metruk halde bulunan binaların yıkım çalışmalarına devam eden İnegöl Belediyesi, bu kez de Ertuğrulgazi ve Şehitler Mahallesinde bulunan 2 metruk binanın yıkım çalışmasını gerçekleştirdi.

Metruk binalarda zamanla haşerelerin barındığı ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu yerler haline geldiğini ifade eden Fen İşleri ekipleri, insan sağlığını güvence altına alarak, çevre kirliliğinin önüne geçtiklerini belirtti.

Kent merkezinde ve kırsal mahallelerde de tehlike arz eden halk sağlığını, güvenliğini tehdit eden benzer binalarla ilgili yıkım çalışmalarının süreceği ifade edildi.