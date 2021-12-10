İnegöl’de her binaya çöp konteyneri dağıtılıyor

İnegöl Belediyesi’nin 2020 Mayıs ayında başlattığı çöp konteyneri uygulamasında sona gelindi.

Bugüne kadar 16 mahallede 16 bin 708 adet çöp konteyneri ve 74 bin 417 geri dönüşüm kutusu dağıtılırken, Orhaniye Mahallesinde devam eden dağıtımlar sırasında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban yıl sonuna kadar bütün mahallelere konteynerlerin ulaşacağını müjdeledi.

Evlere çöp konteyneri dağıtımlarını 2 merkez mahallede yıl sonuna kadar tamamlamak istediklerini belirten Başkan Taban, “Biliyorsunuz temiz şehir ve bu alanda gerçekten en iyi şehir olabilme adına çalışmalar yürütüyoruz göreve geldiğimizden beri. Neydi bu çalışmalar; vatandaşlarımızın daha duyarlı ve bilinçli olabilmesi adına farkındalık çalışmalarıydı. Sonrasında yaptığımız değerlendirmede çöp toplama hizmetlerini kendi bünyemize dahil ettik. Daha sonra bireysel çöp konteyneri uygulamasına geçelim dedik, bugün de Orhaniye Mahallemizdeyiz. Bunları şehrimizin tamamında tüm binalarımıza ulaştıracağız. Sadece çöp konteyneri vermiyoruz, her haneye geri dönüşüm kutuları da bırakıyoruz. Bunları da belirli günlerde düzenli olarak topluyoruz” dedi.

Sokak hayvanları da unutulmadı

“Bu işten muradımız hem geri dönüşüm bilincini oluşturmak hem de çöplerin zamanında çıkarılmasını sağlamak” diyen Başkan Taban, “Bu sayede etrafta çöp görüntüsü olmayacak, çöpler etrafa saçılmayacak. Bazı vatandaşlarımız bu noktada sokak hayvanlarının ne yapacağını soruyor. Çöplerden yiyeceğini bulan hayvanlarımız için de muhtelif yerlerde beslenme noktaları oluşturmaya devam ediyoruz” diye konuştu.