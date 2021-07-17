banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Halk Ekmek’e yüzde 25 zam
Halk Ekmek’e yüzde 25 zam
Ümitcan Uygun tahliye edildi!
Ümitcan Uygun tahliye edildi!
Biontech aşısı, Sinovac aşısından 10 kat daha fazla antikor üretiyor
Biontech aşısı, Sinovac aşısından 10 kat daha fazla antikor üretiyor
Kanal İstanbul'da planlar değişti!
Kanal İstanbul'da planlar değişti!

İnegöl’de bayram temizliği sürüyor

İnegöl Belediyesi, kurban bayramı öncesi tüm birimleriyle temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Merkezde ve kırsalda bir yandan mahalleler temizlenirken bir yandan da çocuk oyun alanları yıkanarak bayrama hazırlanıyor.

Çevre 17.07.2021, 09:47
İnegöl’de bayram temizliği sürüyor
banner502

İnegöl Belediyesi, kurban bayramı öncesi tüm birimleriyle temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Merkezde ve kırsalda bir yandan mahalleler temizlenirken bir yandan da çocuk oyun alanları yıkanarak bayrama hazırlanıyor.

Kurban bayramı öncesi hummalı bir çalışma başlatan İnegöl Belediyesi, şehrin her alanında temizlik seferberliğini sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri hem kırsalda hem de merkez mahallelerde bayram öncesi yoğun mesai harcıyor.

Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü kırsal bölgelerde mahalle meydanları ve ana arterleri süpürge araçlarıyla temizlerken, Park Bahçeler Müdürlüğü de kırsal ve merkez mahallelerde çocuk oyun alanlarını yıkayıp temizleyerek bayrama hazırlıyor. Her iki Müdürlük de tüm birimleriyle sahaya inip şehri bayrama hazırlamak adına hummalı bir çalışma yürütüyor.
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
banner501