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İnci kefali av yasağı başlıyor

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nde yaşayabilen endemik tür olan inci kefali balığı için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı dönemi başlıyor.

Çevre 13.04.2022, 11:45
İnci kefali av yasağı başlıyor

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nde yaşayabilen endemik tür olan inci kefali balığı için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı dönemi başlıyor.

Bölgenin önemli değerlerinden olan ve akarsuyun tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefali için av yasağı başlıyor. Van Gölü Havzası’nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefalleri için balıkçılar son kez ağlarını çekti. Teknelerini marinaya yanaştıran balıkçılar, 90 gün boyunca Van Gölü’nde inci kefali avlayamayacak.

İnci kefalleri ise bu zaman içinde üremek için zorlu göç yolculuğunu gerçekleştirmek için gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp, göle dökülen akarsulara akın edecek. Bu zorlu göç yolculuğu aynı zamanda bölgenin turizmine de katkı sunuyor. Bu çerçevede her yıl balıkların uçarak göçünün izlenebildiği Erciş Balık Bendi’nde “İnci Kefali Festivali” düzenleniyor.

“Av yasağını başarıyla sürdüreceğiz”

İHA muhabirine konuşan Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, bu yıl av yasağı sürecinde kurumlara düşen görevler konusunda toplantılar düzenlediklerini anımsattı. Av yasağı sürecinde Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan görev yapacak 12 araç aldıklarını ifade eden İl Müdürü Görentaş, bu yıl her zamankinden farklı olarak sahil güvenliğin de görev alacağını söyledi. İl Müdürü Görentaş, “Van Valiliği öncülüğünde alınan kararları tüm noktalara bildirdik. Ekiplerimiz jandarmanın ilgili birimleri, sahil güvenlik, emniyet ve diğer tüm birimlerle irtibat halindeler. Geçen sene olduğu gibi bu sene de emniyet, jandarma ve zabıtalar bize destek verecekler. Av yasağı sürecinde etkin bir mücadele sürdürülecek. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak ilimizde Sahil Güvenlik Komutanlığı da kuruldu. Bu da çalışmalarımıza büyük bir katkı sunacaktır” dedi.

“İklim koşulları balıkçıları zorladı”

Av yasağından dolayı bu yıl balık stoklarında artış olduğunu, aynı zamanda balıkların boylarının büyüdüğünü ve bunun da balıkçıları memnun ettiğini dile getiren Görentaş, ancak bu yıl iklim koşullarından dolayı balıkçıların biraz sıkıntı yaşadığını kaydetti.

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