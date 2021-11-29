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İlkokul öğrencileri tohumdan fidana uzanan süreci doğada öğrendiler

Isparta’da Isparta Belediyesi, Tema Vakfı ve Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde ilkokul öğrencilerine yönelik tohum toplama etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilere, kozalağın tohumdan fidana uzanan süreci uygulamalı olarak anlatıldı.

Çevre 29.11.2021, 14:26
İlkokul öğrencileri tohumdan fidana uzanan süreci doğada öğrendiler

Isparta’da Isparta Belediyesi, Tema Vakfı ve Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde ilkokul öğrencilerine yönelik tohum toplama etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilere, kozalağın tohumdan fidana uzanan süreci uygulamalı olarak anlatıldı.

Isparta Belediyesi, Tema Vakfı ve Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde kentteki ilkokul 3’üncü sınıf öğrencilerine yönelik kozalak tohumu toplama etkinliği düzenlendi. Erozyonu önleme, doğa ile çevre konularında öğrencileri bilinçlendirme ve ekolojik okuryazarlıklarını güçlendirme amacıyla düzenlenen etkinlik Atabey-Gönen ilçeleri arasındaki Karaçam ormanı tohum sahasında gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilere uygulamalı olarak karaçam kozalağının toplanması, tohumlarının çıkarılması ve dikilme süreçleri anlatıldı. Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte olgunlaşan kozalakları toplarken, merak ettikleri soruların da yanıtlarını aldılar.

Etkinlik öncesinde Eğirdir Fidanlık Müdürlüğü Orman Mühendisi Halil Gürocak, öğrencilere karaçam kozalağının nasıl toplanacağını ve toplandıktan sonraki süreçlerini anlattı. Karaçam kozalaklarının Ekim ve Kasım aylarında olgunlaştığını, Aralık ayında ise toplanmaya başlandığını belirten Gürocak, “Kozalaklar sıcak ortamda, yaz mevsiminde seriliyor ve kozalağın kanatlarını açmasıyla içinden tohumlar çıkıyor. O tohumlar kanatlarından sıyrılıyor ve dökülüyor. Bu şekilde dikime hazır hale getiriliyor” dedi.

Tema Vakfı İl Temsilcisi Aysel İnce de Isparta Belediyesi öncülüğünde güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Amaçlarının öğrencilere tohumun oluşumu ve önemi ile doğanın kıymetini anlatmak olduğunu belirten İnce, “Çocuklar bugün burada büyük bir sorumluluk taşıyorlar. Kendi sınıflarının mentörlüğü görevini aldılar. Adeta onlara rehberlik edecekler. Buradan götürdükleri tohumların dikimlerini sınıf arkadaşlarına göstererek, öğretmen rolünü üstlenecekler. Bu etkinliğin yapılması için destek veren Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ediyorum. Eğitim uzun bir süreç, dönemin sonuna doğru çocuklarımız fidanları ne kadar yetiştirebildiler bunları da görecekler. Dönemin sonunda çocuklarımız kaç fidan yetiştirebildiler bunu tespit edeceğiz. Tohumdan fidana sürecini çocuklarımıza yaşatmış olacağız. Orman yangınlarını önleme açısından bu eğitim çok önemli” şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan öğrenciler ise, hem kozalak topladıklarını hem de çok eğlendiklerini belirttiler. Öğrenciler, “Doğayı, ağaçları çok seviyoruz. Bugün kozalak topladık, çok güzel bir etkinlik oldu. Bize doğanın, bitkilerin önemini anlattılar. Büyüklerimize örnek olacağımızı gösterdiler. Burada çok önemli bilgiler verdiler. Belki bu bilgileri bilmeseydik bilinçli olamazdık. Burada doğayı korumamız gerektiğini ve bir insanın yaşaması için doğanın önemli olduğunu öğrendik” dediler.

Etkinliğin sonunda öğrenci ve öğretmenlere Isparta Belediyesi tarafından katılım belgesi takdim edildi. Ayrıca öğrencilere sınıf arkadaşlarıyla birlikte dikimlerini yapmaları için tohum verildi.

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