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İlkbaharda gürül gürül akan dere yatağı şimdi yol olarak kullanılıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ilkbahar mevsiminde gürül gürül akan dere, iklim değişikliği nedeniyle tamamen kuruyarak yol olarak kullanılıyor.

Çevre 19.10.2021, 15:07
İlkbaharda gürül gürül akan dere yatağı şimdi yol olarak kullanılıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ilkbahar mevsiminde gürül gürül akan dere, iklim değişikliği nedeniyle tamamen kuruyarak yol olarak kullanılıyor.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dilektaş köyünün Çamlı mezrasındaki dere tamamen kurudu. İklim değişikliği nedeniyle tamamen kuruyan dere yatağı, vatandaşlar tarafından artık yol olarak kullanılıyor. Bu sene zor günler yaşadıklarını ifade eden Bulut Karaman, “Kuraklık deremizi yürüyüş alanına çevirdi. Eskiden derede karşıdan karşıya geçmek mümkün değildi. Şimdi kurumuş ve yola dönmüş durumda” dedi.

Yüksekova Ekoloji, Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut ise suyun tasarruflu kullanılmasına dikkat çekerek, “Çamlı mezrasında bulunan derenin koruması, kuraklığın en büyük örneklerinden biridir. Burada geçimini tarımla sağlayan çiftçiler çok kötü şekilde etkilendi. Bu sene yağışların az olması, bu derenin korumasına neden olmuştur. Burada yaşayan vatandaşlarımızdan isteğimiz, suyu tasarruflu kullanmalarıdır. Yoksa bu tür olumsuz sonuçlarla karşılamak mümkündür” diye konuştu.

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