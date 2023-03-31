İlkbahar beklenirken kış geldi

Batman’ın Sason ilçesinde Mart ayının son gününde etkili olan kar yağışı, ilkbaharı bekleyen vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı.

Türkiye’nin büyük bir bölümü soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kurak geçen kışın ardından gelen yağmur ve kar yağışı vatandaşların bir kısmını sevindirirken, çiçek açan meyve ağaçları, muhtemel dondan dolayı hayvan besicileri ve çiftçileri endişelendirmeye başladı. Batman’da da bir haftadır aralıksız yağan yağmur dün gece saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde kalınlığı 30 santimi bulan kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

İlkbaharı beklerken kar yağışıyla kar sürpriziyle karşılaştıklarını belirten vatandaşlardan Hüseyin Yıldız, "Bugün 31 Mart. Bizler ilkbaharı bekliyorduk ancak kar sürpriziyle karşılaştık. Bu kar arıcıları ve hayvan besicilerini olumsuz etkileyecek. Bazı meyveler çiçek açmıştı. Bunların da bozulmasına neden olur. Geçen yıl bu zamanlarda baharı görmüştük. Şimdi birçok binanın yakıtı bitti. Millet hazırlıksız yakalandı" dedi.

Kar yağışından dolayı yüksek kesimde hayvan besiciliği yaparak geçimini sağlayan vatandaşların olumsuz etkilendiğini belirten bazı vatandaşlar da yağıştan dolayı zirai ürünlerin de etkilenebileceğini söyledi. Kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında ilçe şantiye ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.