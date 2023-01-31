İlkadım’ın yeni hamamı yıl içerisinde açılacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden yapılan belediye hamamı inşaatında yüzde 42 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldı. Başkan Mustafa Demir, Belediye Hamamı inşaatının 2023 yılı içinde tamamlanmasını ve hizmete açılmasını planladıklarını söyledi.

Türk geleneğinin önemli unsurlarından hamamların yeniden eski albenisine kavuşması noktasında da önemli çalışmalar yürüten Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım İlçesi’ndeki belediye hamamını yeniden inşa ediyor. İnşaat çalışmalarının hızla sürdüğü projede yüzme havuzu, sauna, buhar odaları, masaj odaları ile otopark yer alıyor.

Vatandaşlar da belediye hamamı projesinin inşaatının bitirilerek hizmete girmesini heyecanla bekliyor. Belediye Hamamının yıkılarak yenisinin yapılmasının çok iyi olduğunu belirten Asiye Pala, “Eski hamam daha küçüktü. Şimdi havuzlu yapılıyor. Yeni hamam daha güzel olacak” dedi.

Erol Türker ise yeni belediye hamamının çok güzel olacağını söyleyerek, “Yapılan her şey güzel olur. Buraya yakışacak. Eskisinden daha güzel olacağına inanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

“2023 yılı içinde inşaatı tamamlanacak”

Daha modern ve tarihi dokusu korunan bir hamam inşa ettiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bu projeyi çok önemsiyoruz. Hamam kültürü bizim geleneğimizin bir parçası. Bir süredir virane durumda kalan binayı yıkmamızın ardından yenisini yaptığımız Belediye Hamamı inşaatı devam ediyor. Daha modern bir tarzla hizmet verecek bir hamam olacak” diyerek, “İçerisinde yüzme havuzu, sauna, buhar odaları, masaj odaları her detay bu şehrin insanına özel olarak tasarlandı. İnşaat çalışmalarımız hızla sürüyor. Şu anda projede fiziki gerçekleşme yüzde 42 oranına ulaştı. İnşallah bu projeyi bu yıl hizmete açmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.