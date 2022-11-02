İlk Evim, İlk İş Yerim projesinin tanıtım aracı Elazığ’da

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, "İlk Evim İlk İş Yerim" kampanyasına ilişkin merak edilen soruların cevaplanması amacıyla hazırlanan tanıtım aracı, Elazığ’da vatandaşlarla buluştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ işbirliğinde gerçekleştirilecek olan cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi çerçevesinde "İlk Evim, İlk İş Yerim" aracı il il gezip projeleri anlatıyor. Tanıtım aracının bugünkü durağı ise Elazığ oldu. Öğretmenevi önünde aracı ziyaret eden vatandaşlar, merak ettiklerini sorup, TOKİ yetkilileri ve uzmanlardan projenin detaylarını öğrendi. Vatandaşlar sanal gerçeklik gözlüğüyle de yapılacak olan evleri görme imkanı buldu.

Ülke genelinde tanıtım faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirten tanıtım aracı sorumlusu Bülent Şerefoğlu, “Dün itibariyle Diyarbakır’daydık bugün Elazığ’dayız. Yarın da kısmet olursa Tunceli’ye geçeceğiz. Bu çerçevede gelen vatandaşlarımızı yaptığımız kampanyalarla ilgili bilgilendiriyoruz. Elazığlı hemşehrilerimizi tanıtım aracımıza bekliyoruz” dedi.

Projeye başvurduğunu aktaran Kübra Nurhan, “TOKİ’nin tanıtım aracı bilgi amaçlı Elazığ’a geldi. Ben de bilgi almak için uğradım. Sanal olarak yapılacak olan konutların görüntülerine baktım. Daha önce yapılmış olan konutlar da zaten mevcut ilimizde hemen hemen aynı konutlar. Kura sonuçları açıklandığında da inşallah bize çıkar” diye konuştu.